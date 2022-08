Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Firmengebäude/Buddha-Betonfigur aus Garten gestohlen

Kierspe (ots)

Über das Wochenende brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Firma an der Wilbringhauser Straße ein. Über ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich die Täter offenbar Zutritt zur Firma. Anschließend durchwühlten sie dort Schränke und Schubladen. Aus einer Geldkassette, welche ebenfalls aufgehebelt wurde, entwendeten die unbekannten Tatverdächtigen Bargeld. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Mögliche Zeugen der Tag werden gebeten sich unter 02354/9199-0 mit der Polizeiwache in Meinerzhagen in Verbindung zu setzen. (schl)

In der vergangenen Woche wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine ca. 50cm hohe und aus Beton bestehende Buddha Figur aus einem Garten eines Wohnhauses Am Nocken entwendet. Möglicherweise nutzen die Täter zum Abtransport der schweren Figur ein Fahrzeug. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell