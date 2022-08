POL-MK: Wiesenbrand/ Einbruchversuch in Pkw/ Rohre an Kirche und Ortsschild gestohlen

Lüdenscheid (ots) - Eine Passantin meldete der Polizei am Samstag gegen 16.35 Uhr einen brennenden Mülleimer im Stadtpark. Polizeibeamte löschten das Feuer. Offensichtlich haben Personen im Park gegrillt und die Reste wie glühende Kohle in den dortigen Mülleimer entsorgt. Der Behälter ist geschmolzen. Am Rande ...

