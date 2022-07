Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(me) Am 30.06. in der Zeit von 08:30 bis ca. 09:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Kfz-Führer einen geparkten blauen Opel Meriva. Dieser wurde zunächst gegen 08:30 Uhr beim Aldi in der Braasstraße geparkt. Anschließend nochmal gegen 09:30 Uhr in einer Parkbucht an der Wallstraße in Rinteln. Zu Hause stellte der Rintelner frische Unfallschäden an seinem Pkw fest. Der Verursacher ist vermutlich beim Ein-/Ausparken an einer der beiden Örtlichkeiten mit seinem Pkw gegen den geparkten Opel gekommen. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell