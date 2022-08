Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kneipengast schlägt Angestellte/Schmuckschatulle bei Einbruch entwendet/Scheibe von Grundschule eingeworfen

Lüdenscheid (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, beabsichtigte eine 61-Jährige Angestellte einer Gaststätte an der Knapper Straße diese zu schließen. Als sie raus ging, um die dortigen Tische abzuräumen, stellte sie zwei lautstark streitende Gäste fest. Als sie die Streitenden um Ruhe bat und sich anschließend wegdrehte, schlug ihr einer Männer, der lediglich als auffällig groß beschrieben werden konnte, von hinten ins Gesicht. Die Männer entfernten sich anschließend von der Gaststätte. Die 61-Jährige wurde durch den Schlag im Gesichtsbereich leicht verletzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am Montag zwischen 13:00 und 14:55 Uhr im Bataverweg. Die Täter hebelten, um Zutritt zur im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses liegenden Wohnung zu erlangen, ein Fenster auf. Im Anschluss daran durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten eine Schmuckschatulle. Mit hoher Wahrscheinlichkeit verließen sie die Wohnung dann über die Terrassentür. (schl)

Über das Wochenende haben unbekannte Täter eine Scheibe der Grundschule Ottfried-Preußler in Gevelndorf mit Steinen eingeworfen. Zudem beschädigten sie ein weiteres Fenster, welches sich unmittelbar daneben befand. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Der entstandene Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. (schl)

