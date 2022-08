Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Straßenraub/ Polizeibeamte angegriffen/ Diverse Scheiben beschädigt

Iserlohn (ots)

Am Montagabend wurde eine 59-jährige Frau auf dem Werner-Jacobi-Platz überfallen. Gegen 18.50 Uhr hatte sie Geld an einem Automaten abgehoben und ging zum Werner-Jacobi-Platz. Unterwegs fiel ihr auf, dass ihr ein junger Mann hinterher ging. Auf dem Platz sprach sie der Verfolger an. Sie habe am Automaten Geld verloren. Das wolle er ihr zurückgeben. Stattdessen schubste er jedoch die Frau zu Boden und riss ihr das Portemonnaie aus der Hand. Nachdem er ihr aufgeholfen hatte, flüchtete er in Richtung Rathausstraße. Eine Fahndung der Polizei nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Der etwa 1,80 Meter große Unbekannte hat dunkle, nach hinten gekämmte Haare. Er trug einen schwarzen Pullover mit V-Ausschnitt und eine blaue Jeans.

Am Rande eines Polizeieinsatzes hat ein alkoholisierter 26-jähriger Iserlohner am Montagabend Polizeibeamte angegriffen. Kurz vor 21 Uhr hatte ein Alarm in einer Bank an der Straße Poth ausgelöst. Wie die Polizei feststellte, handelte es sich um einen Fehlalarm. Während die Polizeibeamten auf den Sicherheitsdienst warteten, erschien der 26-Jährige. Nur wenige Zentimeter vor den Gesichtern der Polizeibeamten gestikulierte er mit den Armen herum und umrundete die Beamten immer wieder. Der offenbar unter Drogen stehende Mann folgte auch nicht der Aufforderung, den Mindestabstand einzuhalten. Auch angesichts diverser Aggressionsdelikte erteilten ihm die Polizeibeamten einen förmlichen Platzverweis. Aber das interessierte den Mann nicht. So machten die Beamten die Androhung wahr, ihn zu fixieren. Dabei bespuckte er die Beamten und versuchte sie zu beißen. Auf der Fahrt zur Wache beschimpfte er sie als "Fotzen" und "scheiß Bullen". Auf der Wache wurde er von einem Arzt untersucht und kam dann zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung, Widerstands und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden Am Zeugenhaus eine Scheibe des Museums für Handwerk und Postgeschichte eingeschlagen und am Hohler Weg ein Fenster des Forums St. Pankratius beschädigt. Ebenfalls am Wochenende beschädigten Unbekannte die gläserne Eingangstür zu einem Ärztehaus an der Wermingser Straße. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell