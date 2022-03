Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Munzingen: Feuer in Tiefgarage löst Rettungseinsatz aus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Einen Rettungseinsatz von Feuerwehr, DRK und Polizei ausgelöst hat ein Feuer in einer Tiefgarage in Freiburg-Munzingen in der Nacht auf Dienstag, 22.03.2022.

Der Brand in der Straße "Im Sauergarten" wurde um circa 4 Uhr gemeldet. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung aus der Tiefgarage festgestellt werden. Da der Rauch aufgrund der baulichen Gegebenheiten auch in die Wohnhäuser des Gebäudekomplexes zog, mussten nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt 57 Personen aus drei Wohneinheiten in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden kurzfristig in der nahegelegenen Schlossbuckhalle untergebracht. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein Pkw in der Tiefgarage aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten, mindestens ein weiterer Pkw und ein Motorrad wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Tiefgarage wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt, weitere in der Tiefgarage abgestellte Fahrzeuge wurden mit Ruß überzogen.

Die in Sicherheit gebrachten Bewohner konnten um circa 5 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, eine Brandstiftung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet daher Zeugen, die in der Nacht des Brandes Beobachtungen gemacht haben, welche zur Klärung der Brandursache beitragen könnten, sich unter Tel. 0761/882-2880 zu melden.

oec

