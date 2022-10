Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Neustadt (Wied) OT Rahms (ots)

Am 09.10.2022, um 04:46 Uhr meldete ein Zeuge der PI Straßenhaus ein verunfalltes Fahrzeug neben der Kreisstraße 78 bei Neustadt- Ortsteil Rahms. Die eingesetzten Beamten konnten das stark unfallbeschädigte Fahrzeug am Straßenrand verlassen auffinden. Die Unfallstelle konnte im Bereich der Autobahnabfahrt Neustadt (Wied) festgestellt werden. Später am Morgen meldete sich der Nutzer des Fahrzeugs telefonisch bei der Polizei in Straßenhaus. Unglücklicherweise begab sich der 25-jährige Fahrer im Anschluss zur Polizeidienststelle und stand bei Eintreffen unter deutlichem Alkoholeinfluss. Somit waren mehrere Blutentnahmen notwendig und der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

