Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Männer nach PKW-Aufbrüchen und Raub in Untersuchungshaft

Wegberg (ots)

In der Nacht vom 25. Februar (Freitag) auf den 26. Februar (Samstag) kam es in Wegberg zu mehreren PKW-Aufbrüchen. Nach bisherigem Kenntnisstand öffneten die Täter in vier Fällen die Fahrzeuge. In drei Fällen blieb es beim Versuch. Auf der Bahnhofstraße kam es am frühen Morgen des 26. Februar gegen 03.15 Uhr innerhalb weniger Minuten zudem zu einem vollendeten und einem versuchten Straßenraub. In diesem Zusammenhang wurden zwei in Wegberg wohnende Männer nach Fahndungsmaßnahmen am Bahnhof in Arsbeck festgenommen. Die 31 und 27 Jahre alten Männer waren zu diesem Zeitpunkt noch im Besitz eines zuvor geraubten Handys. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden dann mehrere Gegenstände aufgefunden, die den PKW-Aufbrüchen aus der Tatnacht zugeordnet werden konnten. Beide Täter wurden dem Haftrichter des Amtsgerichts Mönchengladbach vorgeführt, der anschließend die Untersuchungshaft anordnete. Die polizeilichen Ermittlungen zu dieser Tat dauern weiter an.

