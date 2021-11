Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Am Steuer eingeschlafen

Föritz (ots)

Am Samstag, 27.11.2021 um 16:15 Uhr, wurden die Beamten der PI Sonneberg nach Föritz gerufen um einen Unfall aufzunehmen. In der Kreisstraße fuhr der 75 jährige Fahrer eines Mercedes frontal und ungebremst über die dortige Verkehrsinsel. Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, dass er aufgrund von Übermüdung am Steuer eingeschlafen ist. Aus diesem Grund ordnete die Staatsanwaltschaft die Sicherstellung des Führerscheins an.

An der Verkehrsinsel entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Der Pkw ist ein Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell