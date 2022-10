Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motorraddiebstahl

Neustadt (Wied) (ots)

Am Sonntagabend ist im Zeitraum von 19:50 Uhr bis 20:20 Uhr ein Motorrad gestohlen worden. Bei dem Tatobjekt es sich um eine schwarze Honda SC82 / CBR1000SP mit dem amtlichen Kennzeichen SU-RR30. Als Besonderheit hat das Fahrzeug eine goldene Lenkstange und schwarze Fußrasten. Das Motorrad war im Tatzeitraum auf einem kleinen Schotterparkplatz an der Landesstraße 255 bei Neustadt (Wied) abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell