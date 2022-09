Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Falsche Stadtwerker nutzen geklaute EC-Karte.

Lippe (ots)

Donnerstagnachmittag (1. September 2022) klingelten falsche Stadtwerker an der Haustür einer 77-jährigen Frau in der Wasserfuhr. Die beiden Männer gaben vor die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Zwischen zirka 14 und 14:30 Uhr hielten sich die Männer in der Wohnung der Frau auf. Während einer der Männer die 77-Jährige im Bad der Wohnung ablenkte, suchte der andere nach Wertgegenständen. Erst am Freitag (2. September 2022) bemerkte die Frau, dass man ihr die EC-Karte aus der Geldbörse geklaut hatte. Als die 77-Jährige ihre Bank kontaktierte, stellte sie fest, dass die Täter bereits über 1.000 Euro von ihrem Konto abgehoben hatten. Die Täter haben diese Masche möglicherweise auch woanders versucht. Einer der Männer kann folgendermaßen beschrieben werden: ca. 190 cm groß, etwa 30 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle und kurze Haare. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Beide Männer hatten graue Latzhosen an. Ihre Hinweise zu den beiden Männern nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter 05261 9330 entgegen.

Seien Sie grundsätzlich argwöhnisch, wenn fremde Menschen vor Ihrer Haustür stehen. Lassen Sie keine Personen in Haus oder Wohnung, die Sie nicht kennen. Lassen Sie sich bitte grundsätzlich (Dienst-) Ausweise zeigen. Gibt sich eine Person als Handwerker, Polizist oder Mitarbeiter der Stadtwerke aus, so rufen Sie bitte bei der jeweiligen Institution an, bevor Sie die Person in ihr Heim lassen.

