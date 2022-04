Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Forstfahrzeug- Zeugensuche

Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Zeit vom 23. April, 14.00 Uhr und 24. April, 17.00 Uhr eine Glasscheibe eines Forstfahrzeuges, welches im Wald geparkt war, ein. In der Folge entwendeten der oder die Täter unter anderem Werkzeug. Das Beutegut hat einen Wert von circa 2.000 Euro. Zeugen zum Täter oder Tatgeschehen werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0095378/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell