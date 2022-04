LPI-GTH: Sachbeschädigung an Schule- Zeugensuche

Neudietendorf/Arnstadt (ots) - In der Nacht des 24. April, gegen 02.00 Uhr versuchten zwei männliche Personen einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Neudietendorf gewaltsam zu öffnen, was allerdings misslang. Die beiden Männer flohen anschließend mit einem BMW in Richtung Arnstadt. Das Fahrzeug wurde in der Folge durch Polizeikräfte festgestellt und die Nacheile aufgenommen. Der Fahrer des ...

