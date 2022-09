Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Oettern-Bremke. Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt.

Lippe (ots)

Sonntagabend (4. September 2022) befuhr ein 22-jähriger Detmolder mit seiner Ducati die Bremker Straße aus Richtung Klüt kommend. Innerhalb einer Linkskurve kam er gegen 17:55 Uhr nach rechts von der Straße ab. Motorrad und Fahrer rutschten in den Straßengraben. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt in ein Klinikum eingeliefert. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell