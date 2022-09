Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unbekannter Mann greift Frau an.

Am Samstag (3. September 2022) betrieben Mitglieder einer Organisation einen Informationsstand an der Ecke Lange Straße/Exterstraße. Gegen 19:05 Uhr sprach eine 18-jährige Frau einen Passanten an und warb um Spendengelder. Dabei packte der Mann plötzlich den Arm der 18-Jährigen und schliff sie einige Meter mit sich. Ein 19-Jähriger, der der Frau zur Hilfe kommen wollte, wurde von dem Täter getreten. Während die 18-Jährige leichte Verletzungen davon trug, blieb der 19-Jährige unverletzt. Der Täter entkam durch den Schlosspark. Der flüchtige Mann wurde folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 1,85 m groß, ca. 35 Jahre alt, schlanke Statur und Glatze; Bekleidung: beige kurze Hose, weißes T-Shirt und blaue Turnschuhe. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, meldet sich bitte unter 05222 98180 bei der Kripo in Bad Salzuflen.

