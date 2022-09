POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - alkoholisierter Autofahrer verursacht einen Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Hamelner Straße wurde am Donnerstagmorgen (01.09.2022) in Höhe der Straße "Am Wald" ein Mann schwer verletzt. Ein 84-Jähriger aus Dörentrup fuhr gegen 8.10 Uhr mit seinem Opel auf der Straße in Richtung Barntrup, als er einen Rasentraktor vor ihm aufgrund der tief stehenden Sonne nicht bemerkte. Mit diesem war ein 29-Jähriger aus Dörentrup unterwegs. Der Opel-Fahrer ...

