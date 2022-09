Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Bentrup-Loßbruch. Auto überschlägt sich und landet in Maisfeld.

Lippe (ots)

Auf der Heidener Straße in Bentrup-Loßbruch ereignete sich am Montagnachmittag (29.08.2022) ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Ein 22-Jähriger aus Detmold war dort gegen 16.15 Uhr mit seinem Citroen in Richtung Heiden unterwegs, als ihm in einer Kurve ein anderes Fahrzeug mittig auf seiner Fahrbahn entgegen kam, so dass er nach rechts ausweichen musste und die Kontrolle über seinen Citroen verlor. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach in einem Maisfeld zum Liegen. Der 22-Jährige sowie sein 17-jähriger Beifahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Zu dem anderen Fahrzeug konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Daher bittet das Verkehrskommissariat mögliche Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 05231 6090 um Hinweise zum genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell