POL-LIP: Detmold. Betrüger erbeutet Schmuck und Bargeld von 93-Jähriger.

Bereits in der letzten Woche zwischen Montag und Freitag (22.-26.08.2022) verschaffte sich ein unbekannter Betrüger durch Angabe von falschen Gründen Zugang zum Haus einer Seniorin im Forstweg und entwendete dort Schmuck und Bargeld. Der Mann klingelte an der Tür einer 93-Jährigen und behauptete, er hätte von ihrem Ehemann einen Schrank angeboten bekommen, den er nun ausmessen wolle. So ließ die Detmolderin den Unbekannten herein. Erst als dieser das Haus bereits wieder verlassen hatte, bemerkte die 93-Jährige, dass ihr Schmuck in unbekanntem Wert und eine geringe dreistellige Bargeldsumme gestohlen wurde. Die Polizei erhielt erst jetzt Kenntnis von diesem Betrug. Der Mann soll nach Zeugenaussage groß und circa 40 Jahre alt gewesen sein. Wem in der letzten Woche etwas Verdächtiges im Forstweg aufgefallen ist, setzt sich bitte unter der Rufnummer 05261 9330 mit dem Kriminalkommissariat 6 in Verbindung.

