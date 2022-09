Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Klimaanlagen bei Einbruch in Lagerhalle gestohlen.

Lippe (ots)

In der Straße "Am Gelskamp" hatten es Einbrecher zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen (30.08. - 01.09.2022) auf die Lagerhalle einer Firma abgesehen. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zur Halle, in der hochwertige Klimaanlagen gelagert wurden. Um genau diese zu stehlen, nutzten die Diebe augenscheinlich einen vorhandenen Gabelstapler. Der entstandene hohe Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Wer sachdienliche Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben kann, setzt sich bitte unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

