Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Verkehrsunfall mit Wohnmobil nicht gemeldet.

Lippe (ots)

In der Von-Stietencron-Straße in Schötmar wurde ein weißes Wohnmobil der Marke "Avia" zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag (28. - 30.08.2022) durch einen Unfall beschädigt. Statt diesen vorschriftsmäßig zu melden, flüchtete die verursachende Person samt Fahrzeug. Der 57-jährige Eigentümer des Wohnmobils bemerkte den Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro am Dienstagmittag gegen 13 Uhr. Zeugenhinweise zum Unfallhergang oder zu beteiligten Fahrzeugen nimmt das Verkehrskommissariat unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell