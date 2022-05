Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellerdieb

Erfurt (ots)

Am Dienstagmorgen trieb sich ein Dieb in der Andreasvorstadt von Erfurt herum. In der Nordstraße hatte sich die unbekannte Person über einen Innenhof Zugang zu dem Keller eines Mehrfamilienhauses verschafft. Dort brach der Täter ein Kellerabteil auf und stahl ein Fahrrad, ein Longboard sowie einen Kasten Bier. Der Wert der Beute wird auf mehr als 700 Euro geschätzt. (JN)

