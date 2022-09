Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Seniorin in Bankfiliale bestohlen.

Lippe (ots)

In der Rudolph-Brandes-Allee beklaute ein besonders dreister Dieb am Donnerstagnachmittag (01.09.2022) eine Seniorin aus Bad Salzuflen. Die 84-Jährige hob dort gegen 16.10 Uhr eine mittlere dreistellige Bargeldsumme von ihrem Konto ab und hielt sich anschließend an einem der Tische auf, um das Geld zu zählen. In diesem Moment sprach ein unbekannter Mann die Dame an und verwickelte sie in ein Gespräch. Erst wenig später bemerkte die Salzuflerin, dass das Geld verschwunden war. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: ca. 1,65 m groß, ca. 50 bis 60 Jahre alt, graue, kurze Haare, dunkle bzw. braune Augen, sprach Hochdeutsch. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten sich unter 05222 98180 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden.

