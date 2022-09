Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Hillentrup. Verkehrsunfall mit Rasentraktor.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hamelner Straße wurde am Donnerstagmorgen (01.09.2022) in Höhe der Straße "Am Wald" ein Mann schwer verletzt. Ein 84-Jähriger aus Dörentrup fuhr gegen 8.10 Uhr mit seinem Opel auf der Straße in Richtung Barntrup, als er einen Rasentraktor vor ihm aufgrund der tief stehenden Sonne nicht bemerkte. Mit diesem war ein 29-Jähriger aus Dörentrup unterwegs. Der Opel-Fahrer prallte ungebremst gegen den Rasentraktor. Der 29-Jährige flog vom Sitz, kollidierte mit dem Pkw und stürzte auf den Grünstreifen. Um seine schweren Verletzungen behandeln zu können, wurde er in eine Klinik gebracht. Der 84-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell