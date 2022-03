Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Aufgefundene Giftköder - Polizei rät zur Vorsicht

Wolfsburg (ots)

Süpplingen, 30.03.2022

Am Mittwochmorgen teilte eine Hundebesitzerin der Polizei mit, dass ihr Hund am frühen Morgen im Bereich des Steinweg vermutlich vergifteten Fleischsalat gefressen habe. Sie fuhr daraufhin sofort zu einem Tierarzt, der den Hund erfolgreich behandelte. Wenig später gingen Hinweise bei der Polizeistation Süpplingen ein, dass bereits in den letzten Tagen verdächtige Fleischstücke im Bereich verschiedener beliebter Hunderunden aufgetaucht seien.

Hunde- aber auch Katzenbesitzer werden gebeten, besonders aufmerksam zu sein. Bei Verdacht einer Vergiftung sollte sofort ein Tierarzt aufgesucht und im günstigsten Fall der Köder mitgenommen werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Süpplingen unter der Telefonnummer 05355/910880 oder per Mail poststelle@pst-suepplingen.polizei.niedersachsen. .

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell