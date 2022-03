Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Telefonbetrüger scheitern an cleveren Senioren - Polizei lobt Umsicht

Wolfsburg (ots)

Lehre, 29.03.2022

Insgesamt drei Fälle von versuchtem Telefonbetrug gingen am Dienstagnachmittag bei der Polizei in Lehre ein. Nach bekannten Muster gaben die Betrüger vor, dass aufgrund eines verursachten tödlichen Unfalls, ein Angehöriger erst nach Zahlung einer Kaution wieder frei käme. Glücklicherweise waren die Angerufenen sensibilisiert und fielen nicht auf die Geschichte herein. Eine besonders cleverere Seniorin drehte den Spieß um. Sie fragte den Anrufer, der einen Datenabgleich forderte, welche Daten denn ihre Tochter angegeben habe. Daraufhin legte der überraschte Betrüger sofort auf.

Die Polizei lobt das umsichtige Verhalten der Senioren. Auch wenn sich die Geschichte der Betrüger immer wieder ändert, so bleibt doch die Skrupellosigkeit und die Absicht der Täter gleich. In jedem Fall sollten Angerufene misstrauisch sein und umgehend die vermeintlich in einen Unfall verwickelten oder die anders in Not geraten Angehörigen kontaktieren. In Zweifelsfällen sollte die Polizei direkt angerufen werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell