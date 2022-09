Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Einbrecher werden überrascht.

Lippe (ots)

Samstagmorgen (3. September 2022) überraschte ein 32-jähriger Mann drei Einbrecher, die gerade dabei waren ein Fenster einer Gaststätte in der "Neue Torstraße" aufzuhebeln. Zuvor hatten die Einbrecher versucht, durch ein Oberlicht in die Gaststätte zu gelangen. Als sie gegen 6:30 Uhr entdeckt wurden, liefen alle drei davon. Vermutlich handelt es sich bei den Einbrechern um Jugendliche. Einer war schwarz gekleidet und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Ein weiterer Täter hatte eine weiße Jacke an. Der dritte Jugendliche kann nicht beschrieben werden. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat Lemgo unter der Rufnummer 05261 9330 entgegen.

