Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - "Augen auf und Tasche zu!"

Taschendiebe in Moers unterwegs

Moers (ots)

Am Dienstagvormittag, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr, kam es auf dem Neumarkt in der Innenstadt zu drei Taschendiebstählen. Eine weitere Tat ereignete sich auf der nebenan befindlichen Steinstraße. In allen Fällen stahlen Unbekannte unbemerkt den Opfern ihre Geldbörsen.

Gestern fand in Moers auf dem Neumarkt der Wochenmarkt statt. Zahlreiche Marktbeschicker hatten ihre Stände aufgebaut, die gut besucht waren. Dies nutzten offensichtlich Diebe aus, um drei Frauen unbemerkt die Portemonnaies zu stehlen.

Ein viertes Opfer stellte ebenfalls gegen Mittag in einem Geschäft an der Steinstraße den Verlust ihrer Geldbörse fest.

Anlass für die Polizei, nochmals zu sensibilisieren:

Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

