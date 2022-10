POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 10.10.2022 2. Rettersen B 8 - Fahrt mit anschließendem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Neuwied (ots) - Neuwied - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 09.10.2022 gegen 13:20 Uhr ein PKW Fahrer in der Wiedbachstraße kontrolliert. Während der Kontrolle stellte ich heraus, dass der 29 jährige Fahrer keinen Führerschein besaß. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: 02631-878-0 ...

