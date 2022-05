POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Linz am Rhein (ots) - Am Montagabend, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr 19:00 Uhr, parkte der 81-jährige Geschädigte seinen Pkw am Burgplatz in Linz. Bei der Rückkehr stellte er fest, dass alle Türen unverschlossen waren. Bei der näheren Nachschau stellte der Besitzer zwei Schnitte in dem Verdeck des Mercedes CLK fest. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde ein Koffer der Marke Samsonite entwendet. Hinweise an die Polizei in Linz, 026449430 oder pilinz@polizei.rlp.de ...

mehr