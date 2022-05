Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kircheib und Rott -Einbruchsdiebstahl aus Verkaufsautomaten-

Kircheib und Rott (ots)

In der Zeit von Montag, 23.05.2022, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 24.05.2022, 08.00 Uhr, wurden von bislang unbekannten Tätern mehrere Verkaufsautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. In Kircheib, Hauptstraße, gingen die Täter einen Verkaufsautomat ("Eierautomat") an. In Rott, Kaffroth, wurden insgesamt drei Automaten ("Milch-/Wurst-/Käseautomat")aufgebrochen. Täterhinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

