Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Frau in der Innenstadt von Wesel beraubt

Wesel (ots)

Am Sonntag, 27.03.2022 gegen 16:30 Uhr ging eine 52-jährige Frau aus Wesel zu Fuß am Rathaus in Richtung Kornmarkt entlang. Plötzlich näherte sich von hinten eine unbekannte männliche Person und entriss ihr die Handtasche. Der Täter entnahm das Portemonnaie und flüchtete zu Fuß über die Ritterstraße in Richtung Korbmacher Straße. Die Frau wurde nicht verletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20- 25 Jahre alt, schlanke Figur, südländisches Aussehen, bekleidet mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Hose. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer: 0281 / 107-0 zu melden.

