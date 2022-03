POL-WES: Rheinberg - Überfall in Wohnung

Moers (ots) - Am Mittwoch gegen 07.40 Uhr kam es an der Essenberger Straße in Höhe der Straße Moerser Heide zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein derzeit unbekannter Radfahrer stürzte. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin aus Moers befuhr die Straße Moerser Heide und wollte in die Essenberger Straße einbiegen. Hierbei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der ...

mehr