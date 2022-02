Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle führt zu Strafanzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.02.2022 um 18:30 wurde ein 41-Jähriger aus dem Kreis Kaiserslautern durch Beamte der Polizei Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle in der Hetzelstraße in 67433 Neustadt unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer, welcher zugleich Halter des Fahrzeuges mit ausländischer Zulassung war, seit 2015 in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist. Aufgrund der Tatsache, dass der 41-Jährige schon über ein Jahr in Deutschland gemeldet ist, hätte dieser sein Fahrzeug ummelden müssen.

Der Mann muss sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

