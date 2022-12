POL-UN: Bergkamen - Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Diebstahl

Unna (ots) - Nach einem Ladendiebstahl in Unna am Mittwochnachmittag (07.12.2022) hat die Polizei das Fluchtfahrzeug gestoppt und zwei Personen vorläufig festgenommen. Ein Ladendetektiv einer Drogerie in der Bahnhofstraße beobachtete gegen 16.30 Uhr zwei Personen beim Diebstahl von Parfüms. Die Tatverdächtigen verließen das Geschäft, stiegen in ein in der Nähe ...

