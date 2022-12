POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Unfall unter Beteiligung eines Streifenwagens

Fröndenberg (ots) - Unbekannte Einbrecher drangen am Dienstag (6.12.2022) in der Zeit von 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr in Einfamilienhäuser an der Bausenhagener Straße, dem Kessebürener Weg und am Amselweg ein. In der Bausenhagener Straße und am Amselweg verschafften sich die Täter durch ein Fenster Zugang zum ...

mehr