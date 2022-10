Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kabelverteilerschrank beschädigt und geflüchtet

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Lindau, Marienstraße, Donnerstag, 20.10.2022, 07.00 - 16.30 Uhr

LINDAU (Wol) - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht.

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag zwischen 07.00 - 16.00 Uhr in der Marienstraße in Lindau. Beschädigt wurden ein Kabelverteilerschrank und eine Buchenhecke. Die Schadenshöhe wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

Der Schaden wurde vermutlich durch ein rangierendes Fahrzeug verursacht. Die schadensverursachende Person traf keine schadensregulierenden Maßnahmen, sondern entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Katlenburg-Lindau unter 05552 - 709240.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell