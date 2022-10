POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte Täter randalierten in der Nacht von Freitag auf Samstag im Außenbereich eines Cafés am Phänomenta-Weg in Lüdenscheid. Die Täter warfen das aufgestellte Mobiliar um und beschädigten hierbei zwei Tische. Es liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

