POL-MK: Randalierer in der Innenstadt

Lüdenscheid (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerschlugen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Piercingstudios in der Werdohler Straße. Durch die entstandene Öffnung gelang es ihnen einen Teil des in der Auslage befindlichen Körperschmucks zu entwenden und im Anschluss unerkannt vom Tatort zu fliehen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

