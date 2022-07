Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A5

Walldorf: Schwerer Auffahrunfall auf der A5; zwei Lkw beteiligt; Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt - 2. Pressemitteilung

Walldorf (ots)

Nachdem gegen 14:45 Uhr ein 65-jähriger LKW-Fahrer auf der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg kurz nach der Anschlussstelle Kronau aus derzeit noch ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden LKW auffuhr und eingeklemmt wurde, konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. Der Verkehr wird auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der 65-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern weiterhin an.

