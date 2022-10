POL-MK: Körperschmuck gestohlen

Lüdenscheid (ots) - Mittels einer Leiter gelangten unbekannte Täter zwischen Freitag und Samstag in ein Büro an der Viktoriastraße. Nachdem sie im Innenraum alle Schränke und Schubladen geöffnet hatten, entwendeten sie einen Computer und flüchteten unerkannt. Es liegen weder Hinweise zu den Tätern noch zur Herkunft der am Tatort verbliebenen Leiter vor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

