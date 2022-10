POL-NOM: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37589 Kalefeld, Gemarkung Echte -Bundesstr. 248/A7, Baustellenlagerplatz oberhalb der Lindenbergkreuzung. Zeitraum: Mittwoch, 19.Okt. 2022, 18:00 Uhr bis Do. 20. Okt. 2022, 06:20 Uhr. Bisher unbekannte Täter suchten den genannten Baustellenlagerplatz auf und machten sich dort an sechs ...

mehr