POL-NOM: Versuchte Erpressung durch Inkassounternehmen

Northeim (ots) - Hardegsen, Göttinger Straße, Dienstag, 12.10.2022, 04.30 Uhr bis Dienstag, 19.10.2022, 04.30 Uhr HARDEGSEN (Wol) - Polizei sucht Zeugen. Am Dienstagmorgen meldete ein 60-jähriger Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma, dass er in einem Altkleidercontainer vier Tierkadaver entdeckt hatte. Die vier verstorbenen Hasen waren in einem Müllsack in den Altkleidercontainer geworfen worden. Aktuell wird von der ...

