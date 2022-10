POL-NOM: Tierkadaver in Altkleidercontainer entdeckt

Northeim (ots) - Northeim, Bundesstraße 241 / Am Horlingsgraben, Mittwoch, 19.10.2022, 13.40 Uhr NORTHEIM (Wol) - Auffahrunfall auf der B 241. Am Mittwoch kam es um 13.40 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 241. Eine 31-jährige Northeimerin fuhr mit einem Pkw Audi die Bundesstraße 241 aus Northeim in Richtung Höckelheim. Die 31-Jährige wollte dann nach links in die Straße "Am Horlingsgraben" abbiegen. ...

