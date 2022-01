Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tatverdächtiger nach Raub auf Tankstelle vorläufig festgenommen +++

Oldenburg (ots)

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle an der Alexanderstraße konnte die Polizei am Sonntagabend einen 32-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Ein Mitarbeiter der Tankstelle hatte sich um 21.50 Uhr über Notruf bei der Polizei gemeldet und geschildert, dass er soeben Opfer eines Raubüberfalls gewesen sei.

Den Beamten gegenüber erklärte der Mann wenig später am Tatort, dass um 21.48 Uhr zwei unbekannte Männer den Verkaufsraum der Tankstelle betreten hätten. Während einer der Männer am Tresen den Kauf von mehreren Schachteln Zigaretten vorgab, habe dessen Begleiter seine mit einem Beutel bedeckte Hand in Richtung des 18-jährigen Verkäufers ausgestreckt und die Herausgabe des gesamten Bargelds gefordert.

Der 18-Jährige habe in der verdeckten Hand eine Schusswaffe vermutet und den beiden Unbekannten daraufhin mehrere Geldscheine ausgehändigt. Anschließend seien die beiden Männer aus dem Gebäude nach links in stadtauswärtiger Richtung geflüchtet.

Nach Angaben des Opfers soll es sich bei einem der Täter um einen 1,80 Meter großen Mann mit schwarzer Kapuzenjacke und schwarzer FFP2-Maske gehandelt haben. Der zweite Täter sei 1,90 Meter groß und mit einer rot-schwarzen Kapuzenjacke bekleidet gewesen.

Die Polizei löste umgehend eine Fahndung nach den beiden flüchtigen Räubern aus, an der sich unter anderem auch eine Diensthundführerin mit ihrem Hund beteiligte.

Noch während der polizeilichen Tatortaufnahme meldeten sich bei den Beamten zwei Zeugen. Die 22-jährige Frau und ihr gleichaltriger Freund erklärten den Beamten, dass ihnen zwei Männer aufgefallen seien, die sich auf einem nahegelegenen Sportplatz auffällig verhalten hätten. Unter anderem hätten die beiden Männer ihre Fahrräder über einen Zaun geworfen und seien anschließend darüber geklettert.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Diensthund noch auf dem Sportplatz eine Fährte aufnehmen und führte die Beamten schließlich zu einem Privatgrundstück an der Rostocker Straße, wo sich ein Tatverdächtiger hinter einem Gartenhaus versteckt hielt. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach dem Mittäter wird derzeit noch gefahndet.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zur Tat oder den möglichen Tätern machen können, um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115. (37648)

