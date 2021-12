Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

In Apolda, in der Leutloffstraße ereignete sich am 27.12.2021, gegen 18:45 Uhr ein Unfall mit Fahrerflucht. Ein 51jähriger befuhr den Parkplatz am Unfallort und stieß bei einem Wendemanöver gegen den dort geparkten Pkw eines 35jährigen. Anschließend stellte er sein Fahrzeug 10 Meter weiter ab, begutachtete seinen Pkw und lief davon. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

