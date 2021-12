Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit leichtem Sachschaden

Apolda (ots)

Ein 45jähriger im Pkw VW befuhr aus einem verkehrsberuhigten Bereich heraus am 27.12.2021, gegen 17:30 Uhr die Fichtestraße in Apolda in Richtung Beethovenstraße. Zur gleichen Zeit kam ihm eine 68jährige Frau im Pkw Mercedes entgegen mit der Absicht nach links in die dortige Tiefgarage einzubiegen. Da beide, offenbar aus Unsicherheit, wer denn Vorfahrt hat, nunmehr gleichzeitig losfuhren, kam es zur Berührung beider Fahrzeuge und damit zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell