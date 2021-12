Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung durch Graffiti

Weimar (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro verursachten Unbekannte in der Zeit vom 22.12.-27.12.2021. Mit pinker Sprühfarbe wurde die Fassade des REWE-Marktes in Weimar-West beschmiert. Der oder die unbekannten Täter brachten zwei unleserliche Schriftzüge in einem Ausmaß von insgesamt 1,30 x 1,00 Meter an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell