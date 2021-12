Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Weimar (ots)

Am 27.12.2021 wurde am Vormittag in Weimar, Nordstraße, eine Unfallflucht gemeldet. Ein unbekanntes Fahrzeug befuhr die Nordstraße, aus Richtung Ettersburger Straße kommend, in Richtung Buttelstedter Straße. Hier kam das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Grundstückstor und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Der geschätzte Sachschaden am Tor beträgt 15000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme wurden Fahrzeugteile am Unfallort aufgefunden, die auf einen BMW, 3er Reihe, Baujahr 1998-2001, als unfallverursachendes Fahrzeug hindeuten. Bisher konnte das Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer nicht ausfindig gemacht werden. Hinweise zum Vorfall nimmt die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

