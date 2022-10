Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Plan, Samstag, 15.10.22, 19.30 Uhr - Montag, 17.10.22, 05.30 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Mittwoch, 19.10.22 wurde die Polizei Bad Gandersheim über einen versuchten Einbruchdiebstahl in einem Kreienser Einzelhandelsgeschäft in der Straße Am Plan informiert. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass eine bislang unbekannte Person versucht habe, sich zu dem Gebäude des Einzelhandelsgeschäftes gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Ob der oder die Täter bei der Tat gestört wurden oder von der Tat mangels Erfolgsaussicht abließen, ist nicht bekannt. Der Tatzeitraum dürfte sich auf die Tatzeit von Samstag, 15.10.22, 19.30 Uhr -bis Montag, 17.10.22, 05.30 Uhr erstrecken. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum im Bereich Am Plan in Kreiensen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

