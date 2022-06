Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schwerverletzt nach alkoholisierter E-Scooter-Fahrt

Landau (ots)

Zeugen fanden am Samstagabend (04.06.2022) gegen 23:00 Uhr die bewusstlose 43-jährige Frau neben ihrem E-Scooter im Nußdorfer Weg in Landau auf der Straße liegend. Aufgrund der Gegebenheiten an der Unfallstelle konnte davon ausgegangen werden, dass es ohne Fremdeinwirkung und aufgrund der Alkoholisierung der E-Scooter-Fahrerin zum Sturz kam. Sie war ohne Schutzhelm unterwegs und kam mit erheblichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus nach Karlsruhe. Eine Blutprobenentnahme wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr wurde veranlasst und eine entsprechende Mitteilung an die Führerscheinstelle gesteuert.

